В НАТО наметился раскол из-за различных оценок России

После завершения украинского конфликта страны Североатлантического альянса могут кардинально разойтись в своем подходе к РФ. Часть из них не верит, что Россия представляет угрозу Западу. Об этом сообщила газета Financial Times.

По мнению издания, Трамп и его администрация не верят в то, что Россия представляет собой серьезную угрозу. В то же время часть европейских государств, которые входят в НАТО, убеждены в обратном.

«Если НАТО больше не может достичь согласия по вопросу того, какая угроза им грозит и как с ней бороться, весь альянс находится под угрозой», — указал автор материала Гидеон Рахман.

Журналист добавил, что Соединенные Штаты и Евросоюз обвиняют друг друга в нарушении правил демократии. Они также не могут договориться между собой по вопросам, встающим при заключении мирного соглашения по Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп начал чувствовать разочарование как от действий Украины, так и от поступков РФ. По словам пресс-службы Белого дома, президент США стремится установить долгосрочный мир, в то время как Путин и Зеленский неохотно соглашаются на предложенные Америкой условия.