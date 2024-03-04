Пушков: реакция на утечку беседы офицеров в ФРГ указывает на готовность к войне с РФ

Реакция, возникшая в ФРГ на слив диалога немецких офицеров, в ходе которого они обсуждали атаки на Крымский мост, указывает на то, что военные круги государства готовы к войне с РФ. Соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков в официальных социальных сетях .

В посте он указал на то, что в стране возмущение вызвано не самими планами ударов по Крымскому мосту, а тот факт, что разговор был слит. Это тревожно, но отражает важные вещи, добавил Пушков.

Во-первых, военные убеждены, что решение о поставках ракет будет принято, несмотря на позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца, указал сенатор. Они даже считают, сколько ракет может быть поставлено, добавил он.

Во-вторых, по мнению Пушкова, военные круги в Германии считают, что страна фактически находится в состоянии войны с РФ. Сенатор выразил мнение, что немцы забыли уроки, полученные в ходе Второй мировой войны.