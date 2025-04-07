Пушков резко высказался о Германии и предрек появление «Четвертого рейха»

По мнению сенатора Совета Федерации РФ Алексея Пушкова, написанному в его Телеграм-канале, намерение президента Франции Эммануэля Макрона поделиться с Германией ядерным оружием в контексте мнимой «русской угрозы» может привести к созданию нового ядерного государства — Четвертого рейха.

В своем обращении к гражданам Франции 5 марта президент Макрон заявил, что Россия якобы представляет опасность для Франции и всего Европейского союза. В связи с этим он предложил обсудить возможность применения ядерного оружия Франции для обеспечения безопасности ЕС.

По словам Пушкова, ключевым элементом плана по обновлению вооружения в Европе, который был представлен председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, является восстановление военного потенциала Германии. Этим вопросом планирует заняться будущий германский канцлер Фридрих Мерц.

«А президент Макрон — „перед лицом несуществующей русской угрозы“ — еще и намерен поделиться с Германией французским ядерным потенциалом», — отметил Пушков.

В связи с этим сенатор выразил обеспокоенность тем, что дальнейшее развитие событий может привести к созданию нового государства с ядерным арсеналом, подобного «Четвертому рейху».

Ранее сообщалось, что глава СВР Нарышкин обвинил Евросоюз в использовании пропагандистских приемов Третьего рейха.