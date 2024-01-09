Факт поражения в Северной войне не дает покоя шведам, которые призывают всех вокруг готовиться к новым военным конфликтам. Соответствующее предположение выдвинул российский сенатор Алексей Пушков в социальных сетях .

В своем посте он заявил о том, что у него временами создается впечатление, что некоторые военные и журналисты в Швеции «чуть ли не мечтают» о начале новой войны. Сенатор предположил, что данное рвение могло возникнуть у них из-за поражения шведской стороны в Полтавском сражении.

Пушков также заявил, что в Швеции используется «антироссийская паранойя» для того, чтобы придать государству геополитическую важность, которой на самом деле страна не располагает. Он добавил, что у политиков в Швеции «чешутся руки», когда речь заходит о вооруженном конфликте.

Недавно шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин и главнокомандующий ВС страны Микаэль Бюден призвали граждан страны готовиться к новой войне.