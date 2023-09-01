Государства этого континента тянутся к РФ, поскольку та является альтернативой западу. Франция ничего не в состоянии поделать с этим.

Российский сенатор указал, что для Парижа его бывшая колониальная империя всегда очень много значила. Африканские регионы традиционно послушны Франции, но теперь они начинают выходить из-под контроля, смещаясь в сторону России.

«Россию воспринимают как наследницу СССР, а ныне в России и Китае видят альтернативу колониальному Западу и его неоколониальным практикам», - написал Алексей Пушков в своем микроблоге.

Запад никогда не стремился развивать зависимые от них страны на «черном континенте». Он делал ставку на коррупцию национальных элит, за счет чего сохранялось западное влияние. Теперь же африканские государства дрейфуют в сторону БРИКС, и это вызывает «растерянность и раздражение» у французского лидера.