Член Совета Федерации Алексей Пушков обратился к министру иностранных дел Норвегии Эспену Барту Эйде с вопросом о том, как он намерен добиться «победы Киева». Этот вопрос сенатор опубликовал в своем телеграм-канале.

Пушков также уточнил у европейского политика, на каких основаниях Украина может рассчитывать на успех в конфликте, учитывая, что всем очевидно: Киев уже терпит поражение. Соотношение сил явно против Украины.

Кроме того, сенатор выразил мнение, что таким политическим деятелям стоит внедрять искусственный интеллект: возможно, это позволит им изменить свои взгляды.

Ранее глава МИД Норвегии призвал обеспечить победу Украины после речи Лаврова на ОБСЕ.