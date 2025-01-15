Пушков: Трамп держит курс на прекращение войны на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп взял курс на прекращение войны на Украине. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Он отметил, что Трамп озвучил три главных пункта позиции будущей администрации США по Украине.

Во-первых, это обеспечение Украине наилучших условий, «насколько это возможно». По мнению Пушкова, это важно, так как ситуация развивается не в пользу Украины, и США не хотят создавать неоправданных ожидания.

Во-вторых, подчеркнул сенатор, ставка будет сделана на дипломатию, а министерство обороны будет «поддерживать» усилия спецпосланника Трампа.

Вопрос военной помощи Киеву пока остался в стороне. Главной целью новой администрации является прекращение войны, заключил Пушков.

Ранее сообщалось о том, что помощник Путина допустил, что Украина скоро перестанет существовать.