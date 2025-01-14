Помощник российского президента и постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев дал интервью KP.RU , где высказался о конфликте на Украине, переговорах, роли Дональда Трампа и дальнейших отношениях США и РФ.

Патрушев отметил, что в мире все до сих пор смотрят на США, несмотря на внутренние проблемы и расколотую внутри штатов элиту. При этом не исключено, что именно Трамп вернет страну к прагматичной политике и начнет налаживать сферы в своем республиканском стиле. Однако как это будет воспринято обществом пока говорить рано.

Тем более, по словам Патрушева, новоизбранному президенту США могут мешать демократы, у которых были другие планы относительно внутренней и внешней политики. Республиканцу могут не дать развернуться, в том числе при улучшении социальной сферы. Что касается Украины, то она не будет в приоритетах Трампа, как это было при Байдене.

Патрушев подчеркнул, что РФ никогда не было все равно, что происходит на Украине, а народ до сих пор остается «братским и связанным многовековыми узами». Добрососедство продолжают ломать неонацисты и украинские пропагандисты. По словам собеседника КП, русофобия уничтожает ранее процветающие города Украины, такие как Харьков, Одесса, Николаев, Днепропетровск.

«Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», — отметил Патрушев

Помощник президента выразил мнение, что переговоры по поводу разрешения конфликта на Украине нужно проводить при участии России и США, но без других стран Запада. Член Совбеза отметил, что Москве не о чем говорить с Лондоном и Брюсселем, так как они не выглядят заинтересованными в политической стабильности.

Ранее сообщалось, что по версии CNN Киев временно отказался от возвращения потерянных территорий.