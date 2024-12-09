Существует реальный шанс на резкий поворот в американской политике. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в телеграм-канале.

Заявление Дональда Трампа по Украине прокомментировал глава комиссии Совета Федерации Алексея Пушкова. Он указал на очевидное несоответствие между словами бывшего президента США и его действиями в прошлом, отметив, что политические оппоненты Трампа прекрасно осведомлены об этом.

Однако, по мнению Пушкова, даже принимая во внимание неоднозначность прежних высказываний Трампа, его влияние на американскую политику остается значительным. Он уверен, что Трамп способен оказать серьезное воздействие на курс США в отношении Украины просто «силой своей личности».

Ранее Дональд Трамп сделал сенсационное заявление по военной помощи Украине.