Пушков указал на губительность для Украины возможного удара Америки по Ирану

Российский сенатор считает, что если армия Соединенных Штатов нанесет удар по иранским объектам, то все внимание мирового сообщества окончательно сместится на Ближний Восток. На Украину просто перестанут обращать внимание.

Ряд политиков из США ранее активно призывали к тому, чтобы нанести предупредительный удар по Ирану. Это не позволило бы ему вмешаться в противоборство ХАМАС и израильской армии. Алексей Пушков считает, что подобное развитие событий сильно навредило бы Украине. Весь мир забыл бы про нее, поскольку событие в другом регионе оттеснило бы ее на второй план. Правда, такой сценарий сейчас уже маловероятен, считает сенатор.

«Но ничего нельзя исключить», - написал он в своем микроблоге.

Пушков добавил, что Америка пытается сколотить против Ирана целую коалицию. По нему призывают нанести серию ударов, поскольку тот поддерживает различные исламистские организации.