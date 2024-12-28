Пушков посоветовал датчанам присмотреть за премьером, призывавшей запасаться консервами из-за атаки русских

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с определенной долей иронии и скепсиса в своем Telegram-канале выразил обеспокоенность относительно действий премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая, по его мнению, проявляет чрезмерную нервозность и страх перед возможной атакой со стороны России.

В разговоре с DR Фредериксен накануне она посоветовала жителям Дании сделать запасы консервов и предметов первой необходимости из-за потенциальной «угрозы со стороны России».

Пушков напомнил, что Фредериксен и ранее не отличалась особым умом и «несла всякую ахинею», призывая, порой «чуть ли не войной идти на Россию». Так чего удивляться очередному перлу политика, задается вопросом российский сенатор.

«Почему всего на три? Видимо, считает, что через три дня ее спасут натовцы или американцы. Видать, перепугалась, начитавшись своих и шведских газет», — написал Пушков

Ранее сенатор Пушков заявил, что представителям Евросоюза на гипотетических переговорах по Киеву делать нечего.