Российский сенатор Алексей Пушков в telegram-канале высказался об отмене второго тура президентских выборов в Румынии. По его мнению, все произошло по вине либералов и правящей румынской элиты, которым не понравился успешный старт независимого кандидата.

В Румынии президентские выборы прохоят со скандалами. Либеральные и настроенные по-антироссийски представители власти всеми силами мешают смене власти в стране, если она не соответствует западным целям.

Так, Пушков отметил, что по итогам первого этапа выборов победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Он набрал 22,94% голосов, фактически уже сделав большой шаг на пути к победе. Он бы мог занять президентское кресло, если бы второй тур выборов не сорвали.

«В Румынии — фактический госпереворот: Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты! И это за два дня до второго тура», — написал российский сенатор.

По мнению Пушкова, при другом президента Румынию захлестнет либеральная диктатура.

Сам Джеорджеску возмущен отменой результатов выборов: он заявил, что не согласен с решением Конституционного суда, пишет РИА Новости.

Напомним, что по итогам первого этапа выборов второй стала Елена Ласкони. Она является противоположностью несостоявшегося победителя и выступает за партнерство с НАТО и США.

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