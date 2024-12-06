Политолог Еловский считает, что уход Макрона в отставку вслед за правительством маловероятен

Французский парламент принял вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, однако нынешний президент Пятой республики Эмманюэль Макрон маловероятно уйдет в отставку. Политолог Дмитрий Еловский перечислил причины, которые помешают ему сложить свои полномочия. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, во Франции сильная президентская республика. Таким образом, парламент может сколько угодно отправлять в отставку правительство за правительством, однако лидера выбирают на прямых выборах, и он обладает очень широкими полномочиями в наиболее разных сферах, в связи с чем парламент весьма ограничен в возможностях давить на главу государства.

Эксперт добавил, что также левые глобалисты станут держать Макрона до последнего, чтобы не дать ни единого шанса французским правым консерваторам прийти к власти.

По его мнению, после потери левыми глобалистами влияния в Штатах из-за победы Дональда Трампа на выборах они станут «грызть землю зубами», чтобы не сдать одну из наиболее сильных в экономическом и военном плане держав на европейском континенте.

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