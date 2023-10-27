Пушков: выборы в Словакии сумели пробить брешь в американском заслоне

Соединенные Штаты пытались оградить Евросоюз от его собственных интересов. В этой ограде начинают появляться бреши, так считает сенатор.

По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, назначение Роберта Фицо на пост словацкого премьер-министра стало прогрессивным явлением для Европы. Новый глава кабинета министров будет противостоять антироссийской стратегии США.

«У США «в тылу» появляются политические лидеры, не согласные ни с этой стратегией, ни с огромными затратами на Украину», - написал он в своем микроблоге.

Пушков считает, что такое появление Фицо на высоком посту становится настоящей брешью в американском заслоне, который отгораживает европейские страны от собственных национальных интересов.