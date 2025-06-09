Пушков высказался о протестах, вспыхнувших в Лос-Анджелесе

Гражданской войной назвал представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края в Совете Федерации Алексей Пушков происходящее в Лос-Анджелесе.

Сенатор выложил в своем-телеграме скриншот с видеоролика, на котором запечатлены массовые акции протеста, горящие автомобили и черный дым.

Вечером в воскресенье, 9 июня, в американском городе вспыхнули митинги в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа задерживать и высылать мигрантов из страны. Уже сейчас акции протеста, изначально принимавшие форму мирных митингов, переросли в беспорядки.

Реакция администрации Белого дома не заставила долго ждать. В официальном заявлении власти Соединенных Штатов охарактеризовали беспорядки как мятеж и выразили критику в адрес полиции Лос-Анджелеса за то, что правоохранительные органы не участвуют в депортационных операциях против мигрантов.

Сам Трамп ранее принял решение направить на улицы города около 2 тыс. национальных гвардейцев, чтобы пресечь беспорядки. При этом американский президент не согласовал свое решение с властями Калифорнии и Лос-Анджелеса.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о намерении подать в суд на президента США Дональда Трампа из-за развертывания войск нацгвардии.