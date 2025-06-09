Власти Калифорнии намерены подать в суд на Трампа за развертывание войск нацгвардии

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о намерении подать иск против администрации президента США Дональда Трампа за развертывание Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. О таких планах он рассказал в интервью MSNBC.

По словам Ньюсома, решение Трампа создало условия для возникновения беспорядков, а также нарушает конституционные права штата. Губернатор считает, что решение о федерализации Национальной гвардии без согласия местных властей является незаконным и требует судебного разбирательства.

«Он подливает масла в огонь с тех пор, как объявил, что возглавит Национальную гвардию — незаконный акт, аморальный поступок, противоречащий конституции», — сказал Ньюсом.

В свою очередь Трамп обвинил губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса в безответственных действиях и призвал их извиниться перед жителями за «хаос и нарушения порядка». Он также назвал протестующих «нарушителями спокойствия и бунтовщиками», подчеркнув, что некоторые из них получают оплату за участие в акциях.

Между тем накануне вечером полиция задержала минимум 56 человек на акциях протеста, вспыхнувших в Лос-Анджелесе. Также правоохранители объявили центр города местом незаконных протестных сборищ, а жители получили указание покинуть район.

Беспорядки на улицах Лос-Анджелеса начались после полицейских рейдов против нелегальных мигрантов. Трамп распорядился направить подразделения Национальной гвардии для стабилизации ситуации. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможности привлечения морской пехоты в районы массовых беспорядков.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал положить конец «вторжению мигрантов».