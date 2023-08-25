Пушков заявил об обслуживающей Запад Германии

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия превратилась в обслугу для уходящего либерального миропорядка западных стран. По мнению политика, причиной для такого положения государства, стал вектор ее развития. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В своем посте он не только заявил, что ФРГ стала страной-обслугой западных порядков, но и отметил, что этот мировой порядок уже находится на стадии обрушения.

Сенатор считает, что в этом и заключается главное предназначение Германии в «глобалистской системе координат и главный парадокс ее развития». Пушков также подчеркнул, что этот статус является причиной для конфликта между государством и новым многополярным миром.