Грядущая церемония инаугурации избранного президента Дональда Трампа будет необычной, заявил в интервью «Парламентской газете» глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дело в том, что впервые истории экс-президент возвращается в Белый дом. До Трампа таких прецедентов не было.

Кроме того, Трамп, чтобы занять пост главы государства, смог преодолеть сопротивление американских элит, что позволяет говорить о «феномене Трампа».

Пушков отметил, что действия демократов в ходе кампании и сам приход Трампа к власти подтверждают, что он был прав, когда утверждал, что в 2020 году на президентских выборах в США были массовые фальсификации.

Ранее Пушков заявил, что Бербок покинет пост главы МИД ФРГ после инцидента с Шольцем.