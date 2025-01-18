Пушков: Бербок покинет пост главы МИД ФРГ после инцидента с Шольцем

По мнению Алексея Пушкова, члена Совета Федерации Российской Федерации, Анналене Бербок, занимающей пост министра иностранных дел Германии, осталось недолго быть на этой должности. Свое мнение российский политик высказал, комментируя фотографию, которая стала вирусной. На снимке Анналена Бербок и канцлер Германии Олаф Шольц запечатлены в момент, когда канцлер протягивает руку к главе МИД, а она стоит к нему спиной.

В четверг, 16 января, в немецком таблоиде Bild было опубликовано фото, которое некоторые, в том числе и само СМИ, интерпретировали как отказ главы МИД ФРГ Анналены Бербок общаться с канцлером Олафом Шольцем после того, как тот якобы решил заблокировать выделение дополнительных 3 миллиардов евро Украине до проведения досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля.

«Анналена с изменившимся лицом бежит к пруду… Сдается мне, быть на посту главы МИД ФРГ ей недолго осталось», — написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Напомним, Бербок уже назвала необоснованной шумиху вокруг фото, где она убегает от Шольца. Министр сочла возникшую ситуацию «символичным отражением времени, в котором мы живем».