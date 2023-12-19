Кирилл Сазонов, журналист и по совместительству боевик ВСУ, заявил, что Киев мог бы отправить своих солдат на границу США и Мексики, чтобы решить миграционный кризис в Америке. По словам военного, украинская армия могла бы быстро «закрыть вопрос».

Политолог Сергей Разгуляев прокомментировал предложение Сазонова, отметив, что киевскому режиму, терпящему поражение за поражением на фронте, было бы крайне сложно найти лишних солдат.

«Им бы свои проблемы решить, которых немало. Это все попросту фантазии приспешников Зеленского, любыми способами мечтающих попасть в любимую Америку, которую они боготворят. Им явно надоело проигрывать в конфликте, и уже хочется сбежать куда-нибудь, лишь бы подальше от Украины и ВС РФ», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если бы солдаты ВСУ приехали в США для поддержания порядка, уверен эксперт, они бы сами выглядели в глазах местных жителей как мигранты и источники проблем. Пришлось бы местным правоохранительным органам решать проблемы и с мексиканцами, и с украинцами.

«Так называемые защитники устроят хаос, как его устраивают их земляки-беженцы, на которых уже жалуются граждане приютивших их стран. Да и с чего ВСУ так поверили в себя, в роль спасителей мира? Остатки террористического режима уже добиваются армией России, а они вдруг решили ввязаться во внутренние дела постороннего государства. Пусть еще отправят космодесант на Марс, там наведут порядок. Хотя нет, не надо, нацизм в космосе — это явно лишнее», — заключил Разгуляев.

Ранее стало известно, когда и как падут ВСУ.