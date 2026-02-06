«Пустая декорация». Дмитрук назвал бессмысленными любые переговоры при Зеленском

Проведение любых переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта теряет всякий смысл, пока в Киеве у власти остается Владимир Зеленский. Такую позицию в своем телеграм-канале изложил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Парламентарий утверждает, что действующий президент рассматривает войну как инструмент для сохранения личного контроля.

«Потому что любые «гарантии», любые «формулы мира», любые разговоры о безопасности и экономике превращаются в пустую декорацию, пока у власти остается человек, для которого конфликт — инструмент удержания власти, а страна — расходный материал», — уточнил парламентарий.

По его убеждению, ключевым и первоочередным пунктом в повестке дня должно стать отстранение Зеленского от власти. Только выполнение этого условия, как считает депутат, откроет путь к реальному мирному диалогу. Дмитрук также обвинил президента в инструментальном использовании даже гуманитарных направлений, включая вопросы обмена военнопленными, в собственных политических целях. Это заявление прозвучало на фоне новости о согласованном в Абу-Даби обмене, в результате которого на Украину вернулись 157 военнослужащих.

Ранее Умеров заявил, что переговоры в Абу-Даби прошли продуктивно.