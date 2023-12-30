«Пустят пару-тройку беспилотников»: выяснилось, стоит ли ждать провокаций Киева в новогоднюю ночь

Власти Украины любят приурочивать провокации к различным праздничным датам, однако в новогоднюю ночь обойдется без серьезных происшествий. Такое мнение высказал политолог Сергей Разгуляев.

По его словам, даже если у Киева есть желание испортить праздник российским гражданам, силы и средства на это у него вряд ли найдутся.

«Конечно, противник попытается совершить мелкие диверсии на железнодорожных путях, поджигая релейные шкафы. Возможно, пустят пару-тройку беспилотников на периферии, обозначая себя. Попытаются напомнить, что они еще якобы существуют и о них не стоит забывать. Но не более того», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Причина у этого довольна проста — сильная деморализация войск, добавил собеседник.

«Украинский фронт сыпется, их война проиграна. Поэтому на какие-то серьезные теракты украинские нацисты уже не способны», — добавил Разгуляев.

Ранее выяснилось, планирует ли РФ освобождать Одессу, Днепропетровск и Киев.