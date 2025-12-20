«Пустой зал и жесткий разговор». Переговоры Навроцкого и Зеленского начались с демонтажа исторического стола

Перед переговорами с украинским лидером Владимиром Зеленским польский президент Кароль Навроцкий отдал неожиданное распоряжение: из Колонного зала своей официальной резиденции был вывезен знаменитый круглый переговорный стол. Как сообщает издание Fakt, демонтаж артефакта, имеющего особую ценность в новейшей истории страны, был осуществлен в четверг.

Сам Навроцкий пояснил этот шаг, заявив, что стол передан на хранение в Музей истории Польши. Таким образом, по словам президента, символически завершается эпоха посткоммунизма. Он подчеркнул, что современная, суверенная и целеустремленная Польша не должна идеализировать и превращать в предмет культа даже важные элементы исторического диалога, каким является «круглый стол». Главная резиденция государства, по его мнению, должна смотреть в будущее.

Этот объект, долгие годы стоявший в Бальном зале Президентского дворца, служил местом подписания судьбоносных для республики документов, ключевым из которых стало соглашение о легализации движения «Солидарность».

Примечательно, что визит Владимира Зеленского, состоявшийся в пятницу, был омрачен досадной оплошностью: украинский президент ошибся в имени своего польского коллеги во время выступления. После встречи Навроцкий, комментируя диалог, выразил сожаление относительно того, что Киев, по его ощущениям, недооценивает масштаб помощи Варшавы. Польский лидер отметил, что эту позицию он донес в ходе откровенного, жесткого, но в рамках дипломатического этикета, разговора.

