Путин 2 августа вручит государственные награды участникам СВО и медработникам

Президент России Владимир Путин проведет церемонию вручения государственных наград участникам специальной военной операции, деятелям культуры и медицинским работникам. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Второго августа в Екатерининском зале Кремля Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград», – говорится в сообщении пресс-службы.

Высшими государственными наградами отметят также работников сельского хозяйства и промышленности, специалистов в области образования и науки.

1 августа официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что глава ведомства Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, который на Запорожском направлении в одиночку разгромил боевую бригаду ВСУ.

12 июня Путин провел церемонию награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года. Глава государства вручил награды в Большом Кремлевском дворце. Их получили работники в сфере образования и науки, а также в сфере культуры и медицины.