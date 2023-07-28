Путин: Африка становится центром силы
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Владимир Путин заявил о растущем значении Африки в современном мире во время пленарного заседания саммита «Россия – Африка».
«Хотел бы отметить и то, что на наших глазах Африканский континент становится новым центром силы, его политическая, да и экономическая роль растет в геометрической прогрессии. И с этой объективной реальностью всем придется считаться», – сказал президент РФ.
Путин призвал африканские страны отстаивать свой суверенитет и пообещал помощь России в этом вопросе.
Россия будет оказывать странам континента финансовую и продовольственную помощь, в том числе на безвозмездной основе. Также Россия готова сотрудничать с Африканским союзом в вопросах безопасности, предлагая содействие в урегулировании конфликтов.