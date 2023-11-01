Путин: чем меньше западного барахла, тем меньше клопов

Президент России Владимир Путин заявил, что «наши так называемые партнеры» за последнее время напринимали бесчисленное количество различных антироссийских санкций и в итоге уже сами запутались в них.

Запад пытался наказать Россию, но добился того, что поставил в тяжелое положение собственную экономику, сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он отметил, что санкционный потенциал Запада практически исчерпан, и теперь там доходят до абсурда, запрещая ввозить в Россию, например, иголки и отвертки.