Путин: чем меньше западного барахла, тем меньше клопов
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Президент России Владимир Путин заявил, что «наши так называемые партнеры» за последнее время напринимали бесчисленное количество различных антироссийских санкций и в итоге уже сами запутались в них.
Запад пытался наказать Россию, но добился того, что поставил в тяжелое положение собственную экономику, сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Он отметил, что санкционный потенциал Запада практически исчерпан, и теперь там доходят до абсурда, запрещая ввозить в Россию, например, иголки и отвертки.
«Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – пошутил президент.