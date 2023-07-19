Путин дал оценку потерям российских производителей удобрений

Президент РФ Путин дал оценку потерям отечественных производителей удобрений на совещании с членами правительства. По заявлению президента, их потери оцениваются в $1,6 млрд, а потери аграриев – в $1,2 млрд. Слова Путина передает издание РИА Новости .

Как сообщил президент, убытки аграриев были вызваны дисконтом зерна на рынке, оцениваемым в 30-40%. Рост стоимости фрахта судов и стоимости расчетов также вызвали убытки, спровоцировав падение рентабельности экспорта в 2 раза.

Он также сообщил, что РФ занимает 20% от всего пшеничного рынка, в то время как Украина – менее 5%. Как подчеркнул президент, цифры говорят сами за себя.

Недавно Путин заявил, что коллективный Запад мешает РФ передавать удобрения более бедным странам. Он сообщил, что из 262 тысяч тонн, в беднейшие страны было отправлено только 2 партии. Остальное осталось в Европе.