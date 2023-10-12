Путин дал оценку взаимоотношениям России и Саудовской Аравии в ОПЕК+

Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что между его страной и Саудовской Аравией появилось сильное доверие внутри блока ОПЕК+. Об этом российский лидер заявил в рамках пленарного заседания отечественной недели энергетики. Об этом рассказало издание ТАСС .

Путин заявил, что РФ всегда учитывает мнение Саудовской Аравии, потому что она не пытается обмануть российскую сторону. Он также подчеркнул, что подобное стремление России поможет подобному решению стать выгодным и удобным для всех стран мира. Он также указал на то, что со стороны Саудовской Аравии виден подобный высокий уровень доверия.

В прошлом месяце российский лидер проводил переговоры с принцем Саудовской Аравии, и обсудил с ним блок БРИКС и сделку ОПЕК+.