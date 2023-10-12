Путин дал оценку взаимоотношениям России и Саудовской Аравии в ОПЕК+
Фото: [Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС]
Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что между его страной и Саудовской Аравией появилось сильное доверие внутри блока ОПЕК+. Об этом российский лидер заявил в рамках пленарного заседания отечественной недели энергетики. Об этом рассказало издание ТАСС.
Путин заявил, что РФ всегда учитывает мнение Саудовской Аравии, потому что она не пытается обмануть российскую сторону. Он также подчеркнул, что подобное стремление России поможет подобному решению стать выгодным и удобным для всех стран мира. Он также указал на то, что со стороны Саудовской Аравии виден подобный высокий уровень доверия.
В прошлом месяце российский лидер проводил переговоры с принцем Саудовской Аравии, и обсудил с ним блок БРИКС и сделку ОПЕК+.