Путин дал положительную оценку развитию российско-абхазских взаимоотношений

Российский президент Владимир Путин положительно отозвался о развитии взаимоотношений между Россией и Абхазией. В ходе встречи с абхазским лидером Асланом Бжанией, Путин заявил, что государства сотрудничают в многих сферах, в том числе и экономике. Заявление Путина передает издание ТАСС .

По словам российского лидера, ситуация между странами развивается положительно. Он сообщил, что рост товарооборота за 2022 года составил 73%. Путин также рассказал о том, что более 60 российских регионов поддерживают контакт с Абхазией в тех или иных направлениях, и более 200 отечественных предприятий работают совместно с абхазскими.

Недавно российский президент выразил заинтересованность своего государства в распространении изучения русского языка и культуры, особенно в странах, из которых в РФ прибывают мигранты.