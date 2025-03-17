Путин дал разрешение инвесторам из США выкупить российские ценные бумаги
Путин разрешил фонду из США выкупить бумаги российских АО у инвесторов
Фото: [Медиасток.рф]
Президент РФ Владимир Путин дал разрешение американской организации 683 Capital Partners выкупить у зарубежных инвесторов ценные бумаги различных российских акционерных обществ. Такое распоряжение появилось на портале, где публикуются официальные акты России.
По этому указу инвестиционный фонд 683 Capital Partners из Соединенных Штатов получает право на выкуп у зарубежных компаний различных ценных бумаг, которые принадлежат акционерным обществам из России. Вслед за этим две российские организации ООО «Специализированное финансовое общество «Цефей-2» и ООО «Современные фонды недвижимости» смогут совершать сделки по этим бумагам с американской стороной. Им для этого не потребуется никаких специальных разрешений либо согласий на такие действия.
Ранее сам Путин заявил, что ситуация в отношениях между РФ и США начала сдвигаться с мертвой точки. Если при Байдене все общение было сведено к нулю, то администрация Трампа стала предпринимать усилия по восстановлению возможностей для диалога.