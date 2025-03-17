Путин дал разрешение инвесторам из США выкупить российские ценные бумаги

По этому указу инвестиционный фонд 683 Capital Partners из Соединенных Штатов получает право на выкуп у зарубежных компаний различных ценных бумаг, которые принадлежат акционерным обществам из России. Вслед за этим две российские организации ООО «Специализированное финансовое общество «Цефей-2» и ООО «Современные фонды недвижимости» смогут совершать сделки по этим бумагам с американской стороной. Им для этого не потребуется никаких специальных разрешений либо согласий на такие действия.

Ранее сам Путин заявил, что ситуация в отношениях между РФ и США начала сдвигаться с мертвой точки. Если при Байдене все общение было сведено к нулю, то администрация Трампа стала предпринимать усилия по восстановлению возможностей для диалога.