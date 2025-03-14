Путин рассказал о начале восстановления российско-американских отношений

Ситуация в области восстановления взаимоотношений РФ и США начинает двигаться. Как сообщило РИА Новости, об этом сказал президент России Владимир Путин.

Информационное агентство уточняет, что это заявление было сделано российским лидером во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое проходило по видеоконференцсвязи.

«В целом ситуация как бы начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится», — сказал глава России.

Он также заявил, что новая администрация США во глава с Трампом предпринимает все необходимое, чтобы восстановить хоть что-то из того, что администрация Байдена почти свела на нет.

По заявлению Путина, начавшийся процесс непростой, а, возможно, и сложный. При этом российский лидер напомнил о встречах, которые уже состоялись между российской и американской сторонами, и назвал вопрос о восстановлении отношений «плановым».

Ранее стало известно, что президент РФ ознакомился с призывом главы Штатов пожалеть украинских военных, попавших в окружение.