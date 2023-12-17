Путин: Донбассу не место в составе Украины

Владимир Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ в Москве, где высказался о месте Донбасса на политической карте мира.

В ходе посещения президентом стенда ДНР девушка из республики рассказала, как еще до обретения Донбассом независимости будучи студенткой отказалась на экзамене назвать Россию врагом. Тогда ее чуть не отчислили из университета, а родителям в деканате заявили, что «ей не место в этой стране».

«А может быть, Донбассу не место в той стране», – отреагировал Путин.

Также Путину показали стальную розу, выкованную из осколков снарядов, – символ Донецка, пережившего бесчисленное количество обстрелов со стороны ВСУ.