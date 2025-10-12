Путин: достижения российского АПК стали предметом национальной гордости

Работники агропромышленного комплекса России играют ключевую роль в обеспечении суверенитета страны, гарантируя ее продовольственную безопасность и благосостояние миллионов граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Российский президент отметил, что наша страна играет ключевую роль в обеспечении мирового продовольственного рынка.

«Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в 160 странах мира», – подчеркнул Путин.

Президент России сообщил, что в прошлом году в стране были зафиксированы рекордные урожаи риса и масличных культур. Урожай зерна также вошёл в пятёрку лучших за всю новейшую историю России. Кроме того, достигнуты максимальные показатели в производстве скота и птицы.

Президент Путин подчеркнул значимость активного внедрения цифровых технологий и роботизированных систем в производственные процессы, а также отметил необходимость использования возможностей искусственного интеллекта.

Президент заявил, что Россия продолжит работать над улучшением условий для аграрного сектора, повышая его конкурентоспособность и независимость в технологическом плане.