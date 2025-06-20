Путин: сброс на Россию грязной ядерной бомбы станет последней ошибкой Украины
Путин пригрозил Украине катастрофическим ответом на удар грязной бомбой
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Применение Украиной грязной бомбы против России стало бы крайне серьёзной и непоправимой ошибкой, подчеркнул Владимир Путин в своей речи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Президент России выразил обеспокоенность ситуацией и предупредил, что ответные действия России в случае продолжения провокаций будут решительными и, возможно, приведут к тяжёлым последствиям как для властей Киева, так и для самой Украины.
Ранее Путин в очередной раз заявил, что считает русский и украинский народ единым.