На заседании коллегии Минобороны 17 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к мирному урегулированию конфликта. Однако, если Киев и Запад откажутся от серьезного диалога, Россия будет вынуждена освободить исторические территории военным способом.

Президент России подчеркнул, что Вооруженные силы страны остаются главным гарантом независимости государства российского.

«Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьётся освобождения своих исторических земель военным путем», — указал Путин.

Президент отметил, что Россия неизменно стремится к мирному урегулированию конфликтов, однако ответственность за упущенные возможности несут те, кто полагается исключительно на силовой подход. Глава государства также сообщил, что усилия по созданию зоны у российских границ безопасности будут продолжены.

