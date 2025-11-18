Страны НАТО вновь активизировали риторику о «российской угрозе»: в Германии распространяются прогнозы о возможном нападении Москвы на альянс, а Финляндия проводит военные учения в непосредственной близости от российской границы. Эти действия в Госдуме расценивают как откровенную провокацию, направленную на создание напряженности в регионе. Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркивает, что Россия не планирует нападений, но обладает достаточным оборонным потенциалом для отражения любой агрессии. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, демонстрация силы со стороны Финляндии и Польши не может напугать Россию, но вынуждает ее принимать ответные меры по укреплению границ. Парламентарий также выразил уверенность, что простые финские граждане осознают агрессивный характер действий своего руководства.

В качестве возможного ответа на провокации рассматривается размещение ракетных комплексов «Орешник» в приграничных районах. Как отметил депутат Алексей Чепа, Россия будет вынуждена принимать адекватные меры для обеспечения своей безопасности в условиях нарастающего давления со стороны альянса.

Швыткин резюмировал, что эскалация напряженности у границ России ведет к новому витку противостояния. Ответные меры Москвы будут пропорциональны уровню угрозы, а окончательные решения по размещению вооружений остаются за верховным главнокомандующим.

