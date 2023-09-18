Путин: этап восстановления экономики РФ завершен

Президент России Владимир Путин сообщил о преодолении санкционного давления со стороны Запада. Он заявил, что российская экономика прошла этап восстановления.

Глава государства принимает участие в совещании по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы. Его слова приводят ТАСС.

«В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке – некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными», – сказал Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что ВВП России вышел на уровень 2021 года. Он акцентировал внимание на том, что нужно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития государства.

В марте 2023 года обозреватель издания Al-Ain Мухаммед Ферхат в своем материале заявил, что российская экономика выдержала ограничительные меры, введенные в отношении РФ. По его словам, темпы падения ВВП государства по итогам 2022 года стали не такими стремительными вопреки прогнозам аналитиков из Международного валютного фонда (МВФ).

В отношении России в 2014 году были введены санкции со стороны западных стран, в том числе Европейское союза (ЕС) и США. После начала специальной военной операции РФ на Украина западные государства ужесточили свою политику в отношении России, введя беспрецедентные санкции в области экономики.

Путин подчеркивал, что Россия выдержит это давление и даст отпор недоброжелателям.