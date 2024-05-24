Путин готовится к официальному визиту в Северную Корею

Президент России Владимир Путин получил действующее приглашение посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

В настоящее время ведется подготовка к данному визиту, однако точные даты поездки пока не определены. Ожидается, что информация о сроках визита будет объявлена по мере готовности.

Этот визит станет важным шагом в укреплении российско-северокорейских отношений, особенно на фоне текущей геополитической ситуации.

Обе страны продолжают поддерживать двусторонние контакты и искать пути для расширения сотрудничества в различных сферах, включая экономику и безопасность. Визит Владимира Путина в Пхеньян может способствовать дальнейшему развитию этих связей.