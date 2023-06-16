Глава РФ выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 13 июня и продлится до 17 июня.

«Хорошо, Ленина скинули, ну бог с ним, это ваше дело, хотя он – основатель современной Украины, но зачем на пьедестал нацистов возводите?», – высказался Путин.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Одной из ее задач является денацификация соседнего государства, о чем на ПМЭФ также напомнил Путин. Также к задачам СВО относятся демилитаризация и защита мирных граждан ДНР и ЛНР, которые впоследствии, как и Херсонская и Запорожская области, стали частью РФ.

Путин и официальные лица России ни раз заявляли о том, что киевский режим стоит на жестокими преступления на Украине и на территориях ДНР и ЛНР. Официальный Киев с пренебрежением относится к русской культуре, продолжая уничтожать память о ней внутри государства.