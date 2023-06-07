Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщила канцелярия турецкого президента.

Отмечается, что лидеры двух страны обсудили ситуацию на Украине.

Последний раз Путин и Эрдоган провели телефонный разговор 29 мая – после победы Эрдогана на выборах президента Турции. Тогда главы государств также обсудили актуальную мировую повестку, а Путин поздравил коллегу с победой и подчеркнул, что именно Эрдоган внес огромный вклад в турецко-российские отношения.

В этот же день, 29 мая, Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда главы государства также обсудили украинский кризис и затронули региональные вопросы.

Турция выступает одним из посредником в урегулировании украинского кризиса. Весной 2022 года в Анкаре состоялся второй раунд переговоров между Москвой и Киева, однако стороны так и не смогли пришли к решению.

Турция также является активными участником «черноморской инициативы». Именно по просьбе Эрдогана Россия приняла решение в мае продлить зерновую сделку на 120 дней.