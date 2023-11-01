Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщил канал в социальных сетях «Пул первого», близкий к пресс-службе российского президента.

Позже Кремль официально сообщил о контактах двух лидеров. В пресс-службе отметили, что Путин и Лукашенко обсудили подготовку заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, проведение которого запланировано на 23 ноября в Минске.

Белоруссия и Россия являются государствами-участниками Договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года. В рамках соглашения страны ставят перед собой важные цели, одной из которых является создание единого экономического пространства.

В сентябре Путин и Лукашенко лично встретились для обсуждения для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества, ситуации в мире, а также экономические вопросы.