Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу в Сочи

Ранее, 9 июня, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча с Лукашенко пройдет в резиденции Путина «Бочаров ручей». После этого он направится в федеральную территорию «Сириус», где запланированы встречи с главами иностранных делегаций.

По информации ТАСС, главы двух государств затронут тему внутреннего развития Союзного государства для создания самодостаточного объединения.

Республика Беларусь и Россия участвуют в Договоре о создании Союзного государства с 1999 года. Одна из целей сотрудничества – создание единого экономического пространства.

Лидер Белоруссии неоднократно выступал в поддержку Путина и РФ. Именно в Белоруссии состоялся первый раунд переговоров между Москвой и Киевом по конфликту на Украине. Встреча двух делегация прошла 28 февраля на белорусско-украинской границе.