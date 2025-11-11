Путин и Токаев начали встречу в Кремле: что обсудят лидеры без посторонних?

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали закрытую встречу в Кремле. Беседа проходит в неформальном формате тет-а-тет, без участия делегаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча глав государств стартовала в представительском кабинете российского лидера. По информации Кремля, разговор продолжится за неформальным обедом. Визит казахстанского президента официально начался во вторник, однако его основная программа запланирована на среду.

В среду лидеры проведут полноформатные переговоры с участием делегаций, подпишут ряд двусторонних документов и выступят с заявлениями для прессы. Ключевым событием дня станет пленарное заседание Форума межрегионального сотрудничества двух стран, которое пройдет в режиме видеоконференции. Завершится визит государственным обедом от имени Владимира Путина.

