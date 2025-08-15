Путин и Трамп на Аляске: снизит ли саммит градус мировой напряженности?

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволит улучшить международную обстановку и ситуацию на рынках, на которых работают российские компании.

Такое мнение в интервью РИА Новости высказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

В сферах, которые не коснулись санкции, любая определенность в политических отношениях облегчает работу с иностранными контрагентами, отметил эксперт.

Для бизнеса встреча Путина и Трампа – это как сигнал: каналы прямого общения между двумя крупнейшими державами сохраняются, добавил Говырин.

