Путин и Трамп не Аляске третий час не могут наговориться друг с другом в узком составе

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три» на Аляске продолжается уже третий час, сообщает корреспондент издания «Подмосковье Сегодня».

Мероприятие проходит на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон, расположенной в городе Анкоридж.

Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От Соединённых Штатов Америки присутствуют государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

Предполагается, что в дальнейшем переговоры будут продолжены с участием представителей делегаций. По окончании саммита Путин и Трамп выступят с совместным заявлением на совместном брифинге.

Напомним, Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.