Путин и Трамп спустя 11 минут брифинга покинули зал, не пообщавшись с прессой

По завершении переговоров между Путиным и Трампом состоялся краткий брифинг. Однако никаких конкретных результатов, в том числе по вопросу Украины, озвучено не было.

Главы России и США появились перед представителями СМИ примерно на 11 минут и выразили признательность друг другу за «продуктивную беседу».

«Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий», сказал Владимир Путин.

Он подтвердил слова Дональда Трампа о том, что в случае его пребывания на посту президента в 2022 году «войны бы не случилось».

В ответ Дональд Трамп заявил, что стороны достигли договорённости по многим вопросам, в том числе по ключевым аспектам.

«По некоторым из них мы достигли прогресса, но не дошли до конца. Тем не менее, я свяжусь с НАТО в скором времени и свяжусь с другими людьми, в том числе с Зеленским, и расскажу об итогах нашего разговора», добавил он.

Затем главы государств под недоуменные взгляды представителей прессы покинули зал.

Главные тезисы Путина:

У России и Соединённых Штатов Америки есть множество перспективных сфер для совместной деятельности.

Российская Федерация выражает признательность правительству Соединённых Штатов за уважительное отношение к памяти советских лётчиков, погребённых на территории Аляски.

В ходе саммита между Россией и США обе стороны были настроены на достижение конкретных результатов.

Трампа:

Президент США сообщил, что с российским лидером они достигли согласия по многим вопросам, связанным с Украиной, но по некоторым аспектам пока нет консенсуса.

Президент США выразил надежду на то, что в будущем состоятся плодотворные переговоры между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.

По словам Трампа, он полагает, что российский лидер также стремится к завершению конфликта на Украине.

Дональд Трамп сообщил, что знаком с окружением Владимира Путина, и оно пользуется не меньшей популярностью, чем сам президент России.