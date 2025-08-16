Путин и Трамп спустя 11 минут брифинга покинули зал, не пообщавшись с прессой
Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам саммита. Главное
Фото: [соцсети]
По завершении переговоров между Путиным и Трампом состоялся краткий брифинг. Однако никаких конкретных результатов, в том числе по вопросу Украины, озвучено не было.
Главы России и США появились перед представителями СМИ примерно на 11 минут и выразили признательность друг другу за «продуктивную беседу».
«Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий», сказал Владимир Путин.
Он подтвердил слова Дональда Трампа о том, что в случае его пребывания на посту президента в 2022 году «войны бы не случилось».
В ответ Дональд Трамп заявил, что стороны достигли договорённости по многим вопросам, в том числе по ключевым аспектам.
«По некоторым из них мы достигли прогресса, но не дошли до конца. Тем не менее, я свяжусь с НАТО в скором времени и свяжусь с другими людьми, в том числе с Зеленским, и расскажу об итогах нашего разговора», добавил он.
Затем главы государств под недоуменные взгляды представителей прессы покинули зал.
Главные тезисы Путина:
У России и Соединённых Штатов Америки есть множество перспективных сфер для совместной деятельности.
Российская Федерация выражает признательность правительству Соединённых Штатов за уважительное отношение к памяти советских лётчиков, погребённых на территории Аляски.
В ходе саммита между Россией и США обе стороны были настроены на достижение конкретных результатов.
Трампа:
Президент США сообщил, что с российским лидером они достигли согласия по многим вопросам, связанным с Украиной, но по некоторым аспектам пока нет консенсуса.
Президент США выразил надежду на то, что в будущем состоятся плодотворные переговоры между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.
По словам Трампа, он полагает, что российский лидер также стремится к завершению конфликта на Украине.
Дональд Трамп сообщил, что знаком с окружением Владимира Путина, и оно пользуется не меньшей популярностью, чем сам президент России.