Путин и Трамп встретились в Анкоридже: президенты пожали друг другу руки

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на летном поле в Анкоридже. Лидеры пожали руки и сели в автомобиль американского президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом начались в Анкоридже. Встреча проходит в рамках международного саммита, посвященного вопросам безопасности и экономического сотрудничества.

Первые минуты переговоров показали деловой настрой сторон — лидеры обменялись рукопожатиями перед началом закрытой части встречи. Ожидается, что в повестке дня — обсуждение санкций, ситуация на Украине и перспективы диалога между Москвой и Вашингтоном.

Анкоридж, крупнейший город Аляски, уже не первый раз становится площадкой для важных дипломатических событий. В 2021 году здесь проходили переговоры глав МИД России и США, а теперь город принимает встречу на высшем уровне.

Ранее сообщалось о том, что дипломат ЕС заявил, что ему «тяжело переварить» визит Путина на Аляску.