Путин и Вучич укрепили союз в Пекине: Сербия благодарит за поддержку суверенитета

Владимир Путин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в рамках визита в Китай, где стороны обсудили стратегическое партнерство и подтвердили взаимную поддержку. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча российского и сербского лидеров состоялась на полях международного форума в Пекине. Александр Вучич выразил признательность России за последовательную поддержку сохранения территориальной целостности Сербии и дружеское отношение к сербскому народу.

Сербский президент подтвердил, что Белград и в дальнейшем намерен сохранять нейтралитет, оставаясь единственной страной в Европе, не присоединившейся к санкционному давлению на Москву. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что стратегическое партнерство двух стран продолжает приносить конкретные положительные результаты для обеих сторон.

