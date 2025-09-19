Путин исполнил мечту крымского мальчика

Президент России Владимир Путин исполнил мечту крымского школьника Кирилла Пономаренко, подарив ему собаку породы шпиц. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул важность исполнения детских желаний.

Кирилл Пономаренко известен своими отличными результатами в учебе и активным участием в различных конкурсах и мероприятиях.

Еще одним получателем президентского подарка стала шестилетняя Мирослава Абрамова из города Сокол Вологодской области. Девочка увидела по телевизору сюжет о том, как другой ребенок получил щенка от главы государства, и написала письмо с просьбой о таком же подарке. В результате Мирослава стала счастливой обладательницей собаки породы ши-тцу.

Ранее президент Белорусии Александр Лукашенко раскрыл детали необычного подарка президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, Минск доставляет этот подарок прямо в Кремль.