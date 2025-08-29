Лукашенко раскрыл детали необычного подарка Путину

Александр Лукашенко раскрыл детали необычного подарка Владимиру Путину — белорусский лидер лично привез в Кремль четыре мешка картошки. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул статус картофеля как национального достояния страны. Во время общения он признался, что сам употребляет этот продукт нечасто, однако однажды преподнес его в качестве дипломатического дара.

Поводом для такого нестандартного подарка стала шутка Владимира Путина. На вопрос Лукашенко, что тому подарить, российский лидер в шутливой форме попросил картошки. Белорусский президент воспринял просьбу буквально и вскоре доставил в Кремль целых четыре мешка отборного картофеля.

Лукашенко напомнил, что за белорусами еще со времен СССР закрепилось шутливое прозвище «бульбаши», а сама культура возведена в ранг стратегического продукта.

Ранее президент Белоруссии потребовал кормить в бывших McDonald’s местными продуктами.